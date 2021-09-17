Представники влади намагаються захопити рекламні площини "Октагон-Аутдор" під вибори, - експерт 

У ситуації навколо одного з найбільших операторів зовнішньої реклами "Октагон-Аутдор" можуть бути політичні причини. Зокрема, підготовка влади до дострокових парламентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар політичного аналітика Анатолія Октисюка у Facebook.
"В експертних колах циркулює інформація, що СБУ прийшла з обшуками до "Октагону" за вказівкою з високих владних кабінетів. Мета - через гучні звинувачення в тероризмі захопити понад 4600 інформаційних площин, якими володіє ця компанія", - пише експерт.
Він також зазначає, що "під час виборів біг-борди коштують дуже дорого, і зовнішня реклама є одним із основних видатків партій та кандидатів".
Експерт також звертає увагу на те, що власником компанії "Октагон-Аутдор" є громадянин ЄС. Політичний аналітик прогнозує у зв’язку з цією ситуацією ще один гучний інвестиційний скандал.
"Всі ми добре пам’ятаємо заяву президента Естонії, яка закликала європейський бізнес не інвестувати в Україну через те, що тут забирають бізнес. А інвестори не можуть себе захистити в судах та правоохоронних органах", - нагадав експерт про кейс естонського бізнесмена, у якого рейдери відібрали ТРЦ Sky Mall.
Аналітик звертає особливу увагу на те, що "правоохоронні органи виконують політичні замовлення влади, і цей випадок в черговий раз показує необхідність пришвидшення реформи СБУ".
Він також нагадує, що СБУ інкримінує "Октагон-Аутдор" тяжку кримінальну статтю "тероризм", звинувативши в начебто розміщенні реклами російських окупаційних адміністрацій в Криму і ОРДЛО. Хоча компанія вказує, що фізично втратила вплив на ці рекламні площини ще в 2014 році після анексії цих територій, а доказами СБУ є фото з інтернету.
Нагадаємо, 2 вересня СБУ відкрила проти "Октагон-Аутдор" справу за звинуваченням у нібито тероризмі.
Компанія усі звинувачення спростувала, наголосивши, що контролюється західними інвесторами.
Також в компанії звинуватили силовиків у допомозі діючому депутату Верховної ради взяти під власний контроль роботу "Октагон-Аутдор".
Як повідомлялось, за словами директора експертного центру "Діалог" Андрія Миселюка, до спроби рейдерського захоплення "Октагон-Аутдор" може бути причетний народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Столар.
15 вересня європейський інвестор компанії звернувся до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова. Він поінформував про рейдерську атаку та можливу участь працівників СБУ для захоплення власності компанії.