Інвестор "Октагон-Аутдор" звернувся до РНБО через рейдерську атаку, звинувачують СБУ

Європейський інвестор компанії "Октагон-Аутдор", яка є одним із найбільших операторів зовнішньої реклами в Україні,звернувся до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова. Інвестор поінформував про рейдерську атаку та можливу участь працівників СБУ для захоплення власності компанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку "Октагон-Аутдор" у Facebook.

Компанія нагадала, що раніше спростувала звинувачення СБУ в нібито тероризмі та нібито роботі на окупованих територіях.

"Октагон-Аутдор" заявляв, що втратив усі рекламні площини на окупованих територіях ще в 2014 році, а СБУ підкинула на сервер компанії набір фото з інтернету та зі ЗМІ. Причому все було зроблено непрофесійно - фото були в побутовому форматі та без спеціальних символів, які використовує компанія", - говориться в повідомленні.

Європейський інвестор і власник компанії, громадянин Чеської Республіки Йозеф Ондерка також спростовує твердження про нібито контроль його власності росіянами. Він наголосив, що ніколи не був росіянином, а "Октагон-Аутдор" є українською компанією з європейським капіталом.

За словами інвестора, компанія завжди мала проукраїнську позицію, підтримує дітей загиблих "кіборгів" і за власний рахунок провела майже 50 патріотичних кампаній на своїх площинах.

"Октагон-Аутдор" вважає, що деякі політики використовують СБУ та можуть незаконно використати і повноваження РНБО для захоплення компанії з європейським капіталом. Тому компанія просить секретаря РНБО Олексія Данілова не допустити беззаконня та порушення прав інвесторів.