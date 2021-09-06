"Октагон-Аутдор" заявила про спробу рейдерського захоплення компанії

Компанія "Октагон-Аутдор", яка є одним з найбільших операторів зовнішньої реклами в Україні, заявила про рейдерську атаку. В компанії заявляють, що проти них фальсифікується кримінальна справа з метою захоплення компанії з боку недобросовісних співробітників СБУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення компанії до президента, прем'єр-міністра, голови СБУ та генерального прокурора, копія якого розміщена у Facebook.

"Співробітники СБУ влаштували провокацію. Причому звинувачують нас за гучною статтею Кримінального кодексу - "створення терористичної групи чи терористичної організації", - йдеться в повідомленні.

Так, 2 вересня прес-центр СБУ повідомив про обшуки в "рекламній агенції", озвучивши звинувачення у нібито "розробці інформаційних кампаній для терористичних організацій "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму". В якості доказів СБУ продемонструвало фото бордів на окупованих територіях, представивши це як роботу "Октагон-Аутдор".

"Всі звинувачення побудовані на брехні і маніпуляціях. По-перше, ще в 2014 р. ми втратили наші рекламні площини в Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Окупанти захопили їх та використовують на власний розсуд. І приписувати нам причетність до цього - абсурд", - говорять в компанії.

По-друге, наголошують в "Октагон-Аутдор", компанія не є рекламною агенцією і не займається підготовкою рекламних матеріалів.

"Вся доказова база СБУ була нам підкинута. Начебто "архіви агенції" та "макети" - це фото наших колишніх бордів, які захопили сепаратисти і розміщують там свою агітацію. Фото взяті з відкритого доступу в інтернеті. Ми з’ясували, що провокатор обманом отримав доступ до нашого комп’ютера і одним махом закинув увесь "архів" на наш сервер у "хмарі". Крім того, зловмисником був допущений концептуальний прокол: всі фото у побутовому форматі, який не може бути використаний для макетування", - стверджують в компанії.

Також "Октагон-Аутдор" спростовує звинувачення у тому, що агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.

"Це теж неправда, бо "Октагон-Аутдор" - українська компанія із західним капіталом. Серед наших засновників - бізнесмени із країн ЄС, які повірили в Україну і ще у 2014 р. викупили компанію у російського фонду. І де-юре, і де-факто компанія контролюється західними інвесторами, але СБУ свідомо вводить в оману", - додають в компанії.

В компанії наголошують, що є послідовними у своїй проукраїнській позиції. Зокрема, "Октагон-Аутдор" оплачує страховку для 50 дітей загиблих "кіборгів" на 10 років, на загальну суму 3 млн грн.

"А один із "кіборгів" працює у нас на відповідальній посаді. Ми з 2012 р. матеріально підтримуємо 300 вдів ветеранів СБУ, які померли через Чорнобильську катастрофу. Наша компанія за власною ініціативою розміщує на своїх бордах патріотичну та соціальну рекламу", - додають в "Октагон-Аутдор".

В компанії також наголосили, що будуть використовувати всі законні засоби та юридичні інструменти для спростування "наклепницьких звинувачень".

"Не виключаємо судового позову до СБУ через зазіхання на честь, гідність та ділову репутацію нашої компанії. Ми звернемось до представництва Євросоюзу та посольств країн ЄС, громадянами яких є наші інвестори. Ми негайно проінформуємо інституції в ЄС та Україні, зокрема Європейську бізнес-асоціацію, бізнес-обмудсмена та інших", - резюмували в "Октагон-Аутдор".