Представители власти пытаются захватить рекламные борды "Октагон-Аутдор" под выборы, - эксперт

"В экспертных кругах циркулирует информация, что СБУ пришла с обысками к "Октагон" по указанию высоких властных кабинетов. Цель - через громкие обвинения в терроризме захватить более 4600 информационных плоскостей, которыми обладает эта компания", - пишет эксперт.

Он также отмечает, что "во время выборов билборды стоят очень дорого, и наружная реклама является одним из основных расходов партий и кандидатов".

Эксперт также обращает внимание на то, что владельцем компании "Октагон-Аутдор" является гражданин ЕС. Политический аналитик прогнозирует в связи с этой ситуацией еще один громкий инвестиционный скандал.

"Все мы хорошо помним заявление президента Эстонии, которая призвала европейский бизнес не инвестировать в Украину из-за того, что здесь забирают бизнес. А инвесторы не могут себя защитить в судах и правоохранительных органах", - напомнил эксперт о кейсе эстонского бизнесмена, у которого рейдеры отобрали ТРЦ Sky Mall.

Аналитик обращает особое внимание на то, что "правоохранительные органы выполняют политические заказы власти, и этот случай в очередной раз показывает необходимость ускорения реформы СБУ".

Он также напоминает, что СБУ инкриминирует "Октагон-Аутдор" тяжелую уголовную статью "терроризм", обвинив в якобы размещении рекламы российских оккупационных администраций в Крыму и ОРДЛО. Хотя компания указывает, что физически потеряла влияние на эти рекламные плоскости еще в 2014 году после аннексии этих территорий, а доказательствами СБУ являются фото из интернета.