Нардепа Столара звинуватили у спробі захопити одного із найбільших операторів зовнішньої реклами

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Столар може бути причетний до спроби рейдерського захоплення одного із найбільших операторів зовнішньої реклами - компанії "Октагон-Аутдор". Ситуація може призвести до подальшого зниження західних інвестицій в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора експертного центру "Діалог" Андрія Миселюка у Facebook .

Як відомо, 2 вересня СБУ відкрила проти "Октагон-Аутдор" справу за звинуваченням у нібито тероризмі. Компанія усі звинувачення спростувала, наголосивши, що контролюється західними інвесторами.

Водночас в компанії звинуватили силовиків у допомозі діючому депутату Верховної ради взяти під власний контроль роботу "Октагон-Аутдор".

Андрій Миселюк припустив, що у заяві компанії йдеться про нардепа та забудовника Вадима Столара.

"31 серпня інформація про обшук в "Октагоні" з’являється на сайті, який офіційно належить до медіа-холдингу депутата ОПЗЖ Вадима Столара. Учасники ринку також говорять про зацікавленість Столара в отриманні контролю над оператором зовнішньої реклами. Ця зацікавленість, за їхніми словами, у депутата з’явилася після того, як він 2,5 роки був змушений у величезній кількості орендувати за гроші чужі площини для розкрутки свого протеже Андрія Пальчевського на виборах столичного мера-2020", - говорить політолог.

Експерт також звертає увагу на негативні наслідки скандалу навколо спроби захоплення "Октагон-Аутдор" для України та її інвестиційного клімату.

"Поза сумнівом, в Євросоюзі надзвичайно уважно спостерігають за тиском українських силовиків на бізнес. Одним з прикладів цьому є минулорічне попередження президента Естонії Керсті Кальюлайд: поки подібні речі будуть продовжуватися, західні держави не рекомендуватимуть своїм бізнесменам інвестувати в Україну", - резюмував він.