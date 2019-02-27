Представники САП і НАБУ не прийшли на засідання комітету щодо розкрадань в обороні

У комітеті зазначили, що НАБУ розслідує справу щодо розкрадань з 2 березня 2016 року

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро не пришли на заседание комитета по предотвращению коррупции в Верховной раде, на котором сегодня рассматриваются материалы журналистского расследования о хищениях в оборонной сфере. Об этом сообщил замглавы комитета, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

Замглавы комитета заявил, что НАБУ расследует это дело с 2 марта 2016 года.

"Я не понимаю, почему сегодня нет ни САП, ни НАБУ. Здесь написано, что НАБУ с 2 марта 2016 года расследует это дело. Поэтому за две-три недели будет три года, как они это расследуют. Три года, я так понимаю, эти деньги кто-то ворует, и эти схемы существуют. Эти вопросы я бы хотел задать представителям НАБУ, но их нет", - отметил Береза.

Напомним, сегодня комитет по предотвращению коррупции Верховной рады начал рассмотрение фактов, которые были обнародованы в журналистском расследовании по коррупции в оборонной сфере.

Как писало РБК-Украина ранее, в расследовании журналистов "Наші гроші" отмечалось, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского организовал схему контрабандных поставок российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза. После этого чиновник объявил о прекращении полномочий в СНБО.

Добавим, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ уже давно ведет расследование по хищениям в оборонном секторе.