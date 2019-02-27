Представники САП і НАБУ не прийшли на засідання комітету щодо розкрадань в обороні

Фото: Борислав Береза (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті зазначили, що НАБУ розслідує справу щодо розкрадань з 2 березня 2016 року

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро не прийшли на засідання комітету з питань запобігання корупції у Верховній раді, на якому сьогодні розглядаються матеріали журналістського розслідування щодо розкрадання в оборонній сфері. Про це повідомив заступник голови комітету, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

Замглави комітету заявив, що НАБУ розслідує цю справу з 2 березня 2016 року.

"Я не розумію, чому сьогодні немає ані САП, ані НАБУ. Тут написано, що НАБУ з 2 березня 2016 року розслідує цю справу. Отож за два-три тижні буде три роки, як вони це розслідують. Три роки, я так розумію, ці гроші хтось краде, і ці схеми існують. Ці запитання я б хотів поставити до представників НАБУ, але їх немає", - зазначив Береза.

Нагадаємо, сьогодні комітет з питань запобігання корупції Верховної ради почав розгляд фактів, які були оприлюднені в журналістському розслідуванні по корупції в оборонній сфері.

Як писало РБК-Україна раніше, в розслідуванні журналістів "Наші гроші" зазначалося, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази. Після цього чиновник оголосив про припинення повноважень у РНБО.

Додамо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що ГПУ вже давно веде розслідування по розкраданнях в оборонному секторі.