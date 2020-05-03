Представники малого бізнесу влаштували акцію протесту на Майдані

У Києві на Майдані незалежності представники малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу на період карантину. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В акції взяли участь підприємці з різних регіонів України - Львів, Харків, Чернігів, Вінниця, Мукачево, Хмельницької області. Демонстранти вимагають дозволити роботу малому бізнесу, а також виступили за спрощену систему оподаткування для підприємців.

Всі учасники акції були в масках, а також дотримувалися дистанції.

Нагадаємо, 1 травня, представники малого бізнесу вийшли на акцію протесту у Львові проти карантинних обмежень, введених у зв'язку зі спалахом коронавіруса. Протест проходив з дотриманням карантинних обмежень.

Фото: мітинг на Майдані (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відзначимо, 30 квітня в Києві під будівлею Кабінету міністрів поновилися антикарантинные протести. Десятки підприємців прийшли під Кабмін з вимогою послабити карантинні заходи. Акція проходила спокійно, без сутичок з правоохоронцями.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на протести і попросив не виходити на масові акції, оскільки це може привести до різкого стрибка захворюваності COVID-19. Він також підкреслив, що карантин буде слабшати, але тільки якщо кількість хворих не буде рости.