Представники "ЛНР" заявили, що вже відправили полонених українців на місце обміну

Особи, яких утримували на території "ЛНР", в неділю вранці відбули з Луганська до місця обміну полоненими. Про це повідомила представниця "ЛНР" Ольга Кобцева, повідомляє РБК-Україна на сепаратистські ЗМІ.

За її словами, полонені українці вже вирушили на пропускний пункт "Майорське".

"Вчора була досягнута домовленість за списками, були складені остаточні списки", - сказала вона.

"У зв'язку з тим, що частина обмінюваних людей може відмовитися перетинати лінію дотику в процесі обміну, точна формула буде відома лише в момент обміну", - додала Кобцева.

Нагадаємо, що 29 грудня пройде обмін полоненими. Передбачається, що передача утримуваних осіб відбудеться об 11:00 за київським часом на контрольно-пропускному пункті "Майорське" в Донецькій області. Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня.

Через обмін полоненими контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" 29 грудня не буде працювати.

Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше РБК-Україна писало, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін. Про це заявив прокурор Сергій Куций.