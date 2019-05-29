Представники Кабміну проігнорували звіт Рахункової палати у Раді

Представники Кабінету міністрів України не прийшли на засідання Верховної ради щодо заслуховування звіту Рахункової палати. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час звіту у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Пацкан зазначив, що комітет парламенту з питань бюджету запрошував урядовців на сьогоднішнє засідання для заслуховування звіту відомства.

"Наскільки мені відомо, бюджетний комітет запрошував урядовців на сьогоднішнє засідання. Але як бачимо - місця порожні. Я розумію, що кожен не хоче чути про помилки у своїй роботі. Я переконаний, що депутати повинні зробити відповідні кадрові рішення", - заявив глава Рахункової палати.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що у Верховній раді України сьогодні, 29 травня, відбудеться звіт Рахункової палати. Спікер парламенту Андрій Парубій підкреслював, що відповідно до закону, Рахункова палата повинна щорічно звітувати перед ВР.

Як писало РБК-Україна, Пацкан зазначив, що у минулому році кошти державного бюджету найбільш неефективно використовувало Міністерство інфраструктури. Глава Рахункової палати зазначив, що за підсумками аудиту, проведеного в 2018 році, відомство склало рейтинг найбільш неефективних розпорядників коштів.

Додамо також, Пацкан поінформував, що правоохоронці відкрили 80 кримінальних проваджень за матеріалами Рахункової палати. Розслідується неефективне використання коштів державного бюджету.