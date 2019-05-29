Рахункова палата назвала міністерства, які найменш ефективно використовують бюджет

Фото: Валерій Пацкан (УНІАН)

Такі дані були озвучені за підсумками аудиту у 2018 році

Минулого року кошти державного бюджету найбільш неефективно використовувало Міністерство інфраструктури. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у ході звіту відомства у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За підсумками аудиту, проведеного у 2018 році, Рахункова палата склала рейтинг найбільш неефективних розпорядників коштів.

"Міністерство інфраструктури - майже 55% з обсягу перевірених нами бюджетних коштів використовувались неефективно. Міністерство охорони здоров'я - 42%. ГПУ - 37%, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО - 16%. Ці відомства найбільш неефективно управляли та використовували бюджетні кошти", - заявив Пацкан.

"Також я закликаю правоохоронців звернути увагу на ці міністерства і зробити висновки і порушити справи", - додав глава Рахункової палати.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що у Верховній раді України в середу, 29 травня, відбудеться звіт Рахункової палати. Глава Ради Андрій Парубій зазначив, що, відповідно до закону, Рахункова палата повинна щорічно звітувати перед ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня Рахункова палата провела аудит НАК "Нафтогаз України" і передала матеріали перевірки до Генеральної прокуратури. При цьому глава Рахункової палати Валерій Пацкан пообіцяв оприлюднити результати перевірки "Нафтогазу" трохи пізніше.