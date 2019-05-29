Представители Кабмина проигнорировали отчет Счетной палаты в Раде

Представители Кабинета министров Украины не пришли на заседание Верховной рады для заслушивания отчета Счетной палаты. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Пацкан отметил, что комитет парламента по вопросам бюджета приглашал представителей правительства на сегодняшнее заседание для заслушивания отчета ведомства.

"Насколько мне известно, бюджетный комитет приглашал чиновников на сегодняшнее заседание. Но как видим - места пустые. Я понимаю, что каждый не хочет слышать об ошибках в своей работе. Я убежден, что депутаты должны сделать соответствующие кадровые решения", - заявил глава Счетной палаты.

Напомним, ранее анонсировалось, что в Верховной раде Украины сегодня, 29 мая, состоится отчет Счетной палаты. Спикер парламента Андрей Парубий подчеркивал, что согласно закону, Счетная палата должна ежегодно отчитываться перед ВР.

Как писало РБК-Украина, Пацкан отметил, что в прошлом году средства государственного бюджета наиболее неэффективно использовало Министерство инфраструктуры. Глава Счетной палаты отметил, что по итогам аудита, проведенного в 2018 году, ведомство составило рейтинг самых неэффективных распорядителей средств.

Добавим также, Пацкан сообщил, что правоохранители открыли 80 уголовных производств по материалам Счетной палаты. Расследуется неэффективное использование средств государственного бюджета.