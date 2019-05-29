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У Рахунковій палаті назвали число кримінальних справ, відкритих за їх матеріалами

Новини » Політика    29.05.2019 - 11:42
У Рахунковій палаті назвали число кримінальних справ, відкритих за їх матеріалами
Фото: Валерій Пацкан (УНІАН)

Справи відкриті за фактами неефективного використання бюджетних коштів

Станом на сьогодні правоохоронці відкрили 80 кримінальних проваджень за матеріалами Рахункової палати щодо неефективного використання бюджетних коштів. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час звіту у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рахункова палата заключила меморандум про обмін інформацією з Національним антикорупційним бюро України та Державним бюро розслідувань.

"Загалом за повідомленнями і матеріалами Рахункової палати у 2018 році було порушено 21 кримінальне провадження. А станом на сьогодні вже є 80 кримінальних проваджень", - заявив Пацкан.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що у Верховній раді України в середу, 29 травня, відбудеться звіт Рахункової палати. Глава Ради Андрій Парубій зазначив, що, відповідно до закону, Рахункова палата повинна щорічно звітувати перед ВР.

Як писало РБК-Україна, Пацкан зазначив, що у минулому році кошти державного бюджету найбільш неефективно використовувало Міністерство інфраструктури. Глава Рахункової палати зазначив, що за підсумками аудиту, проведеного в 2018 році, відомство склало рейтинг найбільш неефективних розпорядників коштів.

"Міністерство інфраструктури - майже 55% з обсягу перевірених нами бюджетних коштів використовувалися неефективно. Міністерство охорони здоров'я - 42%", - зазначив він.

Рахункова палата назвала міністерства, які найменш ефективно використовують бюджет У Раді відбудеться звіт Рахункової палати
Новини України Счетная палатаВалерій Пацкан
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