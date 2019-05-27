У Раді відбудеться звіт Рахункової палати

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рахункова палата має звітувати перед нардепами кожного року

У Верховній раді України у середу, 29 травня, відбудеться звіт Рахункової палати. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, очільник Ради розповів про порядок денний парламенту на цьому пленарному тижні.

"Що стосується цього пленарного тижня. Мною були запропоновані на вівторок два блоки. Перший блок - це блок соціальних питань комітету соціальної політики. Другий блок - це блок питань місцевого самоврядування", - заявив Парубій.

За його словами, прийняття законів у пленарний вівторок зможуть завершити реформу місцевого самоврядування в Україні.

"На середу я планую звіт Рахункової палати. Згідно закону, Рахункова палата має кожного року звітувати перед ВР. Цей час надійшов", - сказав спікер Ради.

Глава парламенту наголосив, що у четвер, 30 травня, народні депутати розглянуть аграрні законопроекти.

"На четвер передбачений блок питань з аграрної політики. Згідно закону, з моменту подачі заяви про відставки, протягом 10 днів, має бути розглянуто питання про відставку прем’єр-міністра і Кабінету міністру. В четвер, ми зможемо розглянути це питання", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Рахункова палата провела аудит НАК "Нафтогаз України" і передала матеріали перевірки до Генеральної прокуратури. При цьому глава Рахункової палати Валерій Пацкан пообіцяв оприлюднити результати перевірки "Нафтогазу" трохи пізніше.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку квітня Рахункова палата оприлюднила результати аудиту Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки.