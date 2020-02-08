Представник Зеленського назвав мету земельної реформи

Земельна реформа проводиться для того, щоб навести лад і дати економічний поштовх країні. Про це заявив Роман Лещенко, уповноважений Президента України з питань землі в ефірі "Свободи слова " Савіка Шустера".

За його словами, реформа - це десятки нормативних актів, це передачі земель громадам і наведення порядку в кадастрах.

"Це приведення в порядок реєстрації, нотаріальної форми, це боротьба з рейдерами, це наведення порядку в частині аукціонів, це заборона будь-яких спекуляцій і маніпуляцій. Це довгий і складний шлях", - заявив Лещенко.

"На сьогодні мета у нас одна і проста: це якісні земельні відносини, легалізація всього того, що відбувається. Ми хочемо навести порядок у своєму домі", - додав він.

За словами представника президента, якщо закон буде відповідати інтересам українського народу, Зеленський не підпише його.

"Реформа не заради реформи. А реформа заради того, щоб дати економічний поштовх країні, щоб, щоб був власник на землі, щоб дбав про землі і дав можливість розвиватися всім: і малого, і середнього, і великого товаровиробника", - сказав Лещенко.

Отн також зазначив, що інші закони земельної реформи будуть прийматися в пакеті. І до того моменту, поки не буде підготовлена нормативна база, закони не будуть вступати в силу.

Нагадаємо, ВР за станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

Так, Рада вчора, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні.