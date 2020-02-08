Представитель Зеленского назвал цель земельной реформы

Земельная реформа проводится для того, чтобы навести порядок и дать экономический толчок стране. Об этом заявил Роман Лещенко, уполномоченный Президента Украины по вопросам земли в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По его словами, реформа - это десятки нормативных актов, это передачи земель громадам и наведение порядка в кадастрах.

"Это приведение в порядок регистрации, нотариальной формы, это борьба с рейдерами, это наведение порядка в части аукционов, это запрет любых спекуляций и манипуляций. Это долгий и сложный путь", - заявил Лещенко.

"На сегодня цель у нас одна и простая: это качественные земельные отношения, легализация всего того, что происходит. Мы хотим навести порядок в своем доме", - добавил он.

По словам представителя президента, если закон будет отвечать интересам украинского народа, Зеленский не подпишет его.

"Реформа не ради реформы. А реформа ради того, чтобы дать экономический толчок стране, чтобы, чтобы был собственник на земле, чтобы заботился об этой земле и дал возможность развиваться всем: и малому, и среднему, и крупному товаропроизводителю", - сказал Лещенко.

Отн также отметил, что остальные законы земельной реформы будут приниматься в пакете. И до того момента, пока не будет подготовлена нормативная база, законы не будут вступать в силу.

Напомним, ВР по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Так, Рада вчера, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.