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Через довгий розгляд земреформи затягнеться ухвалення ряду важливих законів, - Арахамія

Новини » Політика     07.02.2020 - 14:18
Через довгий розгляд земреформи затягнеться ухвалення ряду важливих законів, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про закони щодо зарплат шахтарям, по добровольцям та дітям війни

Через тривалий розгляд закону "Про обіг землі" у Верховній раді затягнеться розгляд багатьох важливих законопроектів порядку денного. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, одним з таких законів є виконання вимог по виплаті зарплат шахтарям.

"Дуже багато соціально важливих законопроектів "позлітали". Наприклад, виконання вимог по виплаті заробітних плат шахтарям. Нехай потім ОПЗЖ у своїх рідних округах буде пояснювати людям, чому вони мають такі борги по зарплатах. Це їх позиція, я хочу сам подивитись, як вони будуть виправдовуватись. Адже люди повинні розуміти, що це є "відмазки", а зрозумілої відповіді немає", - зазначив нардеп.

Крім того, за словами Арахамії, йдеться про ряд інших важливих законодавчих ініціатив.

"Законопроект про дітей війни, про розширення пільг. Є проект додатково по добровольцях, тоді прийняли закон, але не включили людей: там є АТО і ООС. Це декілька тисяч добровольців не можуть отримати всі свої статуси та пільги... Вони (закони президента про зміни до Конституції, - ред.) у тому числі зараз всі будуть лежати в довгому ящику... Також це конкурсна комісія по ДБР, реформа судової влади, Вища ради правосуддя, конкурсна комісія в АРМУ, по кадастру багато речей, закон про нотаріат", - додав глава фракції.

Нагадаємо, Арахамія заявив, що законопроект про ринок землі Верховна рада України зможе прийняти не раніше 16-17 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

Так, Рада вчора, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні.

У Раді назвали строки прийняття закону про ринок землі Рада розглянула трохи більше 200 правок до земреформи за два дні
Новини України Рынок землиДавид Арахамія
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