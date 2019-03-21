Представник Кабміну в Раді прокоментував заяву щодо "списку недоторканих"

Фото: Вадим Денисенко (УНІАН)

За словами Денисенка, Луценко прекрасно розумів подальші політичні наслідки після заяви

Заяву генерального прокурора Юрія Луценка про передачу посольством Сполучених Штатів Америки "списку недоторканих" потрібно розцінювати не як політичну заяву, а як юридичні дії. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Юрій Віталійович Луценко, зробивши цю заяву, прекрасно розумів усі подальші, в тому числі і політичні, наслідки персонально для нього. Я думаю, що він перейшов із суто політичної площини в юридичну площину. Тому ця заява стає юридичним фактором. Тому я думаю, що далі ми будемо бачити розвиток цих подій", - повідомив Денисенко.

Нагадаємо, посольство США в Україні заперечує передачу генпрокурору Юрію Луценку так званого "списку недоторканних" для правосуддя. Так, у посольстві підкреслили, що заяви Луценка спрямовані на ослаблення репутації посла Марі Йованович.

Як писало РБК-Україна раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович передала список людей, щодо яких не можна проводити розслідування.

Додамо, раніше посол США в Україні заявила про необхідність звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Вона також дорікнула йому у консультуванні підозрюваних у тому, як уникнути відповідальності за корупцію.