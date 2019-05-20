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Зеленський закликав Кабмін піти у відставку

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 11:25
Зеленський закликав Кабмін піти у відставку
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна/Віталій Носач)

Президент заявив, що в уряд мають зайти нові люди

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інаугурації звернувся до Кабінету міністрів із закликом подати у відставку. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що в українському уряді мають бути нові обличчя та нові "прозорі правила гри".

"Я думаю, що люди це оцінять. І моє обрання доводить, що громадяни втомились від досвідчених систем надутих політиків, які за 28 років створили країну потоків  та дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є прозорі правила гри", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що не розуміє уряд, "який тільки розводить руками і говорить ми нічого не зможемо зробити".

"Це не правда. Ви можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради. "Я розпускаю Верховну раду", - сказав він. Як писало РБК-Україна, за три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" – друга за чисельністю фракція, заявив про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості. У фракцій є 30 днів - до 16 червня. 

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