Голова Вищої ради правосуддя отримав заступника

Заступником голови Вищої ради правосуддя за допомогою таємного голосування обрали Олексія Маловацького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВРП.

Голова ВРП Андрій Овсієнко вніс до ВРП подання та запропонував кандидатуру члена Вищої ради правосуддя Маловацького Олексія Володимировича для обрання заступником голови Вищої ради правосуддя.

Маловацького вибрали одноголосно шляхом таємного голосування.

Зазначимо, що Вища рада правосуддя за поданням очільника обирає заступника з-поміж членів ВРП строком на два роки.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя відмовилась звільнити суддю Окружного адмінсуду Києва Богдана Саніна, який заборонив Євромайдан.

Також ВРП змінила рішення Дисциплінарної палати про відсторонення від здійснення правосуддя судді Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова. Абалов в грудні 2013 року санкціонував спробу розгону Майдану.

Крім того, у вересні ВРП звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду. Татьков був звільнений з посади у зв'язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку - порушення вимог сумісництва.