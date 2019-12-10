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ВРП відмовився звільнити одіозного суддю Майдану

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 16:50
ВРП відмовився звільнити одіозного суддю Майдану
Фото: Євген Аблов (sud.ua)

Аблову винесли сувору догану з позбавленням доплат на три місяці

Вища рада правосуддя (ВРП) змінив рішення Дисциплінарної палати про відсторонення від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова. Про це йдеться в рішенні ВРП від 10 грудня.

Повідомляється, що ВРП задовольнив скаргу Аблова, в якій він просив скасувати зазначене рішення та закрити дисциплінарне провадження.

"Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла помилкового висновку, що під час заяви про самовідвід і прийняття рішення про його задоволення суддя Аблов Е. В. вчинив дії, які можна розцінювати як дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 3 частини першої статті 106 Закону № 1402-VIII", - йдеться в рішенні ВРП.

ВРП змінив рішення на сувору догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Євген Аблов з 2010 року займає посаду заступника голови Окружного адміністративного суду Києва. У 2012 році був обраний на посаду судді безстроково. У грудні 2013 року він санкціонував спробу розгону Майдану. Крім того, вже після Революції гідності він прийняв ще кілька неоднозначних рішень. Наприклад, саме Аблов фактично закрив справу "рюкзаків Авакова".

Раніше РБК-Україна писало, що Конституційний суд України визнав неконституційним оскарження звільнення екс-голови суду Станіслава Шевчука. Раніше Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука про відновлення його на посаді голови КСУ в повному обсязі.

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