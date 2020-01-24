Председатель Высшего совета правосудия получил заместителя

Заместителем председателя Высшего совета правосудия посредством тайного голосования избрали Алексея Маловацкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе ОРУ.

Председатель ВРУ Андрей Овсиенко внес в ВРУ представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацького Алексея Владимировича для избрания заместителем председателя Высшего совета правосудия.

Маловацького выбрали единогласно путем тайного голосования.

Отметим, что Высший совет правосудия по представлению председателя избирает заместителя из числа членов ВРП сроком на два года.

Напомним, ранее Высший совет правосудия отказался уволить судью Окружного админсуда Киева Богдана Санина, запретившего Евромайдан.

Также ВСП изменил решение Дисциплинарной палаты об отстранении от осуществления правосудия судьи Окружного административного суда Киева Евгения Аблова. Абалов в декабре 2013 года санкционировал попытку разгона Майдана.

Кроме того, в сентябре ВСП уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Татьков был уволен с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка - нарушения требований совместительства.