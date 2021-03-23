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Мішель поговорив з Путіним перед самітом ЄС. Торкнувся питання України

Новость на русском → США, Вівторок 23 березня 2021 00:21
Мішель поговорив з Путіним перед самітом ЄС. Торкнувся питання України Фото: Шарль Мішель (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Перед засіданням Ради Європи відбулася телефонна розмова між президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом РФ Володимиром Путіним. Торкнулися і теми Мінських угод.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Президент Євроради висловив думку, що відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні. В цей час існують розбіжності з багатьох питань.

"З точки зору ЄС, стосунки з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку, тільки якщо буде стійкий прогрес з таких питань, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак на держави-члени та дотримання прав людини", - йдеться в повідомленні.

Також Шарль Мішель повторив заклик ЄС до російської влади звільнити опозиціонера Олексія Навального і провести прозоре розслідування замаху на нього.

Нагадаємо, саміт Європейського союзу, запланований на 25-26 березня, пройде в онлайн-форматі через спалах COVID-19 в країнах. На саміті буде розглядатися питання майбутніх взаємин між ЄС та Російською Федерацією.

Також у понеділок, 22 березня, в Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї за порушення прав людини.

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