Кулеба назвав, що в ЄС повинні зробити, щоб зупинити російську агресію
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський союз повинен демотивувати Російську Федерацію від подальшої агресії проти України. Цьому можуть сприяти нові санкції проти РФ, а також підтримка оборонної спроможності України.
Про це Кулеба заявив під час спільної прес-конференції з главами МЗС країн Балтії.
За його словами, дії з боку ЄС повинні відбуватися на всіх рівнях.
"Що треба зробити? Багато чого, починаючи від чітких "меседжів" про те, що Україна частина західного світу і партнери не залишать її в поодинці. Накладення нових санкцій на Росію, якщо вона вирішить загострити ситуацію, надати Україні достатню підтримку для підвищення оборонної спроможності", - заявив Кулеба.
Він додав, що кожна країна може на двосторонньому рівні змусити Росію піти на деескалацію ситуації.
"Повинні донести до Росії всі наслідки, які можуть відбутися і демотивувати від загострення ситуації", - зазначив Кулеба.
Раніше РБК-Україна писало, що Кулеба закликав країни ЄС давати більше сигналів Російської Федерації, що наслідки агресії будуть дуже болісними.
Також повідомлялося, що Кулеба вважає "червоною лінією" - перетин українського кордону Російської Федерацією. Якщо це станеться, Росія повинна понести наслідки.
До цього глава українського МЗС повідомляв, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.