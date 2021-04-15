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Кулеба назвав, що в ЄС повинні зробити, щоб зупинити російську агресію

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 12:11
Кулеба назвав, що в ЄС повинні зробити, щоб зупинити російську агресію Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський союз повинен демотивувати Російську Федерацію від подальшої агресії проти України. Цьому можуть сприяти нові санкції проти РФ, а також підтримка оборонної спроможності України.

Про це Кулеба заявив під час спільної прес-конференції з главами МЗС країн Балтії.

За його словами, дії з боку ЄС повинні відбуватися на всіх рівнях.

"Що треба зробити? Багато чого, починаючи від чітких "меседжів" про те, що Україна частина західного світу і партнери не залишать її в поодинці. Накладення нових санкцій на Росію, якщо вона вирішить загострити ситуацію, надати Україні достатню підтримку для підвищення оборонної спроможності", - заявив Кулеба.

Він додав, що кожна країна може на двосторонньому рівні змусити Росію піти на деескалацію ситуації.

"Повинні донести до Росії всі наслідки, які можуть відбутися і демотивувати від загострення ситуації", - зазначив Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що Кулеба закликав країни ЄС давати більше сигналів Російської Федерації, що наслідки агресії будуть дуже болісними.

Також повідомлялося, що Кулеба вважає "червоною лінією" - перетин українського кордону Російської Федерацією. Якщо це станеться, Росія повинна понести наслідки.

До цього глава українського МЗС повідомляв, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.

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