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Виплати карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня

Київ, Середа 16 грудня 2020 10:42
Виплати карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня
Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр економіки закликав подавати документи максимально швидко

Виплати 8 тисяч гривень компенсації за карантин ФОПам та найманим працівникам розпочнуться 21 грудня 2020 року. Щоб отримати гроші у цьому році, потрібно зареєструватися до цієї дати.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го - вже в новому році", - сказав міністр.

Нагадаємо, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину.

Перша програма - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Друга програма - це одноразова матеріальна допомога юридичним особам, які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи. Заявки подають до центрів зайнятості до 21 грудня.

Третя програма - компенсація суб’єктам господарювання сплаченого у 2020 році Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір одноразової компенсації розраховується як середнє значення сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Виплачуються відповідно до переліку КВЕД, затвердженого Кабміном. Заявки необхідно подавати до Державної податкової служби до 21 грудня.

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