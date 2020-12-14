Підприємства можуть отримати компенсацію за скорочення робочого під час карантину

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

За компенсацією можуть звернутися ті підприємства, що не потрапили до переліку КВЕД, які постраждають через карантин

Роботодавці, які скоротили або можуть скоротити робочий час працівників через карантинні обмеження, можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги. Для цього до 21 грудня необхідно звернутися до центру зайнятості за своїм місцезнаходженням та надати необхідні документи.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Заявку можуть подати суб’єкти господарювання - юридичні особи (роботодавці), які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, визначеного КМУ.

Також виплати не здійснюються підприємцям, які отримують допомогу по частковому безробіттю.

Нагадаємо, одноразова виплата здійснюється задля збереження робочих місць з метою виплати найманим працівникам одноразової матеріальної допомоги в розмірі до 8 тисяч гривень.

За розрахунками Державного центру зайнятості, чисельність працівників, яким можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу після впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів та які отримають одноразову матеріальну допомогу, складає 225 тисяч осіб. З урахуванням прогнозних показників чисельності, обсяг витрат на виплату одноразової матеріальної допомоги може скласти 1,8 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із COVID-19. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.