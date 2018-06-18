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Інтерв'ю

Підприємство "Укроборонпрому" оштрафували за неякісний ремонт техніки для ЗСУ

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 16:48
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Підприємство оштрафували на понад 300 тис. гривень за неякісний ремонт військової техніки

Військова прокуратура, позиваючись до одного з ремонтних підприємств "Укроборонпрому", добилася стягнення штрафу на суму понад 300 тис. гривень за неякісний ремонт військової техніки. Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

"Військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону України, реалізуючи функцію представництва інтересів держави в суді, подала позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до одного з ремонтних підприємств Державного концерну "Укроборонпром", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що підприємство неналежно виконувало умови договору з ремонту та поставки військової техніки, що призначена для подальшого використання у Збройних силах України.

"14 червня 2018 року Господарський суд Києва прийняв до уваги беззаперечні докази військової прокуратури та задовольнив позов військового прокурора Житомирського гарнізону у повному обсязі. Суд зобов’язав стягнути з зазначеного підприємства штрафні санкції на користь держави на загальну суму понад 300 тисяч гривень", - уточнили в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно у Раді національної безпеки та оборони заявили, що  Україна готова розглянути можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом.

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Теги публікації: Укроборонпром  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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