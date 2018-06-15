Україна розглядає можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом

Україна також готова розширити асортимент військової продукції, якої потребує армія Таїланду

Україна готова розглянути можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом. Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Так, в Україні з 13 по 16 червня перебуває делегація Міністерства оборони Таїланду на чолі з заступником міністра оборони Чайчаном Чангмонгколом. Під час візиту таїландські високопосадовці провели перемовини в Міністерстві оборони України, відвідали підприємства ДК "Укроборонпром", а також зустрілися з першим заступником секретаря РНБО України Олегом Гладковським, який зазначив, що Таїланд є одним із стратегічних партнерів України в азійсько-тихоокеанському регіоні.

"Сторони обговорили стратегію тайського уряду у частині розвитку власної військової промисловості, та питання щодо можливості передавати українські технології для створення спільного виробництва бронетехніки у Таїланді", - сказано у повідомленні.

Гладковський підкреслив, що Україна готова і надалі експортувати до Таїланду бронетехніку, а також розширити асортимент військової продукції, якої потребує армія країни.

"Він також зазначив, що вітчизняні фахівці здатні налагодити належне технічне обслуговування та підтримку бронетехніки, зокрема, постачання запасних частин та деталей до неї. Тому, на думку першого заступника секретаря РНБО України, варто розглянути можливість відкриття такого сервісного центру на території Таїланду", - зазначається у повідомленні.

Крім того, перший заступник секретаря РНБО вважає за доцільне започаткувати роботу Спільної українсько-тайської комісії з питань співробітництва у сфері ОПК для обговорення конкретних спільних проектів.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах".