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Предприятие "Укроборонпрома" оштрафовали за некачественный ремонт техники для ВСУ

НовостиОбщество    18.06.2018 - 16:48
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Предприятие оштрафовали на 300 тыс. гривен за некачественный ремонт военной техники

Военная прокуратура, подавая до одного из ремонтных предприятий "Укроборонпрома", добилась взыскания штрафа на сумму более 300 тыс. гривен за некачественный ремонт военной техники. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

"Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, реализуя функцию представительства интересов государства в суде, подала исковое заявление в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к одному из ремонтных предприятий Государственного концерна "Укроборонпром", - указано в сообщении.

Отмечается, что предприятие ненадлежащим образом выполняло условия договора по ремонту и поставки военной техники, что предназначена для дальнейшего использования в Вооруженных силах Украины.

"14 июня 2018 года Хозяйственный суд Киева принял во внимание неоспоримые доказательства военной прокуратуры и удовлетворил иск военного прокурора Житомирского гарнизона в полном объеме. Суд обязал взыскать с указанного предприятия штрафные санкции в пользу государства на общую сумму свыше 300 тысяч гривен", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, недавно в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом.

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Теги публикации: Укроборонпром  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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