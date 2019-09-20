ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Великобританія і ЄС продовжать переговори щодо Brexit

Новини » Політика    20.09.2019 - 17:07
Великобританія і ЄС продовжать переговори щодо Brexit
Ілюстративне фото (independent.co.uk)

Британський секретар з Brexit Стівен Барклі провів переговори з головним переговірником ЄС Мішелем Барньє

Великобританія і Європейський союз (ЄС) домовилися продовжити переговори з Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначається, що британські та європейські переговірники погоджуються продовжити дискусії, спрямовані на вихід з глухого кута Brexit.

"У п'ятницю Європейська комісія заявила, що технічні переговори присвячені першому набору концепцій, принципів і ідей, висунутих Сполученим Королівством", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ЄС зажадав, щоб Великобританія висунула письмові пропозиції про те, як забезпечити безперешкодний потік товарів через ірландську кордон без дорогих і тривалих перевірок, як тільки Північна Ірландія покине блок разом з іншою частиною Великобританії.

Також в ЄС готові до вивчення будь-яких таких пропозицій, які відповідають всім цілям підтримки, які нині містяться в угоді, але з якими не згодна Великобританія.

Британський секретар з Brexit Стівен Барклі провів у Брюсселі переговори з головним переговірником ЄС Мішелем Барньє, оскільки Великобританія і ЄС вивчають, чи можуть вони укласти останню операцію до запланованої дати виходу Британії з ЄС 31 жовтня.

Нагадаємо, Рада Європи закликали почати розслідування проти Великобританії. У активістів є нові побоювання, що Великобританія покине ЄСПЛ і Раду Європи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в середу, 18 вересня, Європейський парламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", згідно з яким Британія зможе відстрочити вихід з ЄС.

Додамо, уряд Британії передало в Брюссель конфіденційні технічні неофіційні документи. Дані документи повинні стати основною для продовження дискусії щодо виходу країни з ЄС. Повідомляється, що в документах йдеться про митні питання та постачання товарів.

Росія припиняє обмін фінансовою інформацією із Великою Британією Раду Європи закликали почати розслідування проти Великобританії
Новини України ВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся