Перший випадок коронавірусу зафіксували в Ізраїлі

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Інфікована жінка була евакуйована в Ізраїль з круїзного лайнера Diamond Princess

В Ізраїлі зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом на території країни. Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю, повідомляє Israel National News.

Повідомляється, що перший випадок захворювання був виявлений у жінки, яка була одним з 11 пасажирів, що повернулись до Ізраїлю з круїзного лайнера Diamond Princess. При цьому у решти 10 пасажирів не було зафіксовано симптомів нового вірусу.

Як зазначив в ізраїльському МОЗ, хвора жінка перебуває в ізоляції в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомере в центральній частині Ізраїлю. Також помістили в карантин і інших евакуйованих пасажирів з літака Diamond Princess.

Також повідомляється, що в японських лікарнях перебуває четверо громадян Ізраїлю з коронавірусом, які перебували на круїзному лайнері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США у 11 з 13 евакуйованих пасажирів Diamond Princess виявили коронавірус. На даний момент у США зафіксовано 26 випадків коронавіруса.

Також повідомлялося, що у Південній Кореї помер перший чоловік від коронавірусу. Крім цього за один день в країні було підтверджено 53 нових випадки коронавірусу.

Зазначимо, станом на ранок 21 лютого число загиблих в результаті коронавірусу в світі виросло до 2247 осіб. Кількість заражених в Китаї досягла 75245 людей. Всього в світі - 76498. У свою чергу, одужали за останніми даними 18442 людей.