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В Праге состоялось заседание по созданию Специального трибунала для России

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Прага, Четверг 26 января 2023 17:18
В Праге состоялось заседание по созданию Специального трибунала для России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 января, в Праге состоялось заседание Основной группы по созданию Специального трибунала по расследованию преступлений России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

Кулеба рассказал, что сегодня Украина собрала в Праге представителей 20 стран, чтобы провести заседание Основной группы по созданию Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

"Сосредоточение на путях достижения справедливости", - подчеркнул министр.

Также Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Чехии Яну Липавского за помощь в проведении этого важного для Украины события.

Напомним, Европарламент призвал создать спецтрибунал для России и Белоруссии.

Также мы писали, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, создание спецтрибунала для России является одним из трех ключевых приоритетов Украины.

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