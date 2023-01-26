В Праге состоялось заседание по созданию Специального трибунала для России

Сегодня, 26 января, в Праге состоялось заседание Основной группы по созданию Специального трибунала по расследованию преступлений России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

Кулеба рассказал, что сегодня Украина собрала в Праге представителей 20 стран, чтобы провести заседание Основной группы по созданию Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

"Сосредоточение на путях достижения справедливости", - подчеркнул министр.

Также Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Чехии Яну Липавского за помощь в проведении этого важного для Украины события.