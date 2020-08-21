У разі референдуму незалежність підтримали б майже 85% українців

Фото: Марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прихильники незалежності переважають у всіх регіонах України

Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян. Проти акту про незалежність - 12,5%, не брали б участі - 9,5%, вагаються з відповіддю - 10,3% респондентів.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Таким чином референдум був би безумовно виграний прихильниками незалежності. Так, голоси на ньому розподілилися б 84,4% - за і 15,6% - проти.

Підтримка незалежності на умовному референдумі є найпопулярнішою опцією у всіх регіонах, вікових групах та серед прихильників всіх великих політичних партій.

Водночас відповіді респондентів майже дзеркально розділились стосовно запитання про те, чого було більше за роки існування незалежної України: позитивного чи негативного. Приблизно чверть опитаних (24,9%) вважають, що більше було позитиву. Також чверть (26,1%) переконані в тому, що негативу було більше. Найбільша частка (41,6%) вважають, що за роки незалежності було приблизно стільки ж позитивного, скільки й негативного.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці травня 2020 року половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР.

Відзначимо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День незалежності України в якості улюбленого свята вказали 19% респондентів.