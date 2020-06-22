Третина українців шкодують про розпад СРСР

Фото: коллаж (regnum.ru)

Громадяни бачать все менше користі у тому, що Україна перебувала у складі СРСР

Наприкінці травня 2020 року половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР. При цьому кожен третій (33,5%) шкодує.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Якщо на Заході України переважна більшість населення не шкодують про розпад СРСР (69% проти 15%), то в Центрі України співвідношення - 51% до 32%. На Півдні, Сході і Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49% залежно від регіону проти 35-39% тих, хто не шкодує.

Серед виборців кандидатів на пост президента найбільше шкодують про розпад СРСР виборці Юрія Бойка (81,5% шкодують проти 10%, які не шкодують), найменше - виборці Петра Порошенка (4% шкодують проти 88%, які не шкодують). Серед виборців Володимира Зеленського 53% не шкодують проти 29%, які шкодують (виборці Зеленського мають погляди, що близькі до поглядів населення України в цілому).

Переважно не шкодують про розпад СРСР також виборці Ігоря Смешка і Анатолія Гриценка. У випадку виборців Юлії Тимошенко і Олега Ляшка приблизно однакова кількість шкодують і не шкодують про розпад СРСР.

Крім цього, серед виборців "Голосу" абсолютна більшість не шкодує про розпад СРСР (79% проти 17%, які шкодують), а серед виборців "Партії Шарія" 50% шкодують, 30% - не шкодують.

За даними опитування, 35% респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР принесло їй більше користі, ніж шкоди (а в 2013 році таких було 48%); про більшу шкоду зараз говорять 28% респондентів (а в 2013 році таких було 18%).

КМІС наводить для порівняння данні російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", згідно з якими на території Росії ситуація майже дзеркально протилежна: 65% жителів цієї країни у лютому 2020 року шкодують про розпад СРСР, не шкодують - 26%.

КМІС провів опитування з 24 до 31 травня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% - для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Відзначимо, за даним опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, більшість українців звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни Німеччину та СРСР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі у січні 2020 року заявив про злочинну змову тоталітарних режимів - радянського і нацистського - який призвів до початку Другої світової війни.

Він також зазначив, що Європа і світ не мають права мовчати, як в 1939 році.

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Автор: Олександр Білоус