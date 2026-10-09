ua en ru
Пт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Прайс-кепи треба підняти, щоб Україна не залишилася без світла, - експерт

19:42 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Прайс-кепи треба підняти, щоб Україна не залишилася без світла, - експерт Прайс-кепи мають враховувати реальні витрати на імпорт світла (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Прайс-кепи (максимальні цінові обмеження) на ринку електроенергії потрібно підвищувати, оскільки за надто низької цінової "стелі" виробляти або імпортувати електроенергію може стати економічно невигідно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

Чому прайс-кепи потрібно підняти

Під час відкритого обговорення постанови НКРЕКП, Трохимець сказав, що цей механізм спочатку мав бути тимчасовим, однак фактично перетворився на постійний інструмент регулювання.

"Я послідовно завжди говорив про прайс-кепи на ринку це не є ринковий механізм. Те, що мало бути тимчасовим рішенням, перетворилося на інструмент регулювання", - зазначив він.

Експерт наголосив, що підвищення прайс-кепів потрібне насамперед для того, щоб у системі залишався економічний сенс виробляти та імпортувати електроенергію, зокрема з розподіленої генерації.

Читайте також: Енергетики закликають підвищити прайс-кепи перед зимою: яку ціну пропонує ФРУПЕК

"Тому підсумовуючи звичайно, що піднімати прайс-кепи потрібно для того, щоб в нас взагалі ця електрична енергія була, тому що при відсутності економічного сенсу її просто не буде існувати ні імпортної, ні виробленої, ніякої", - запевнив Трохимець.

Варто додати, що що керівник відділу збуту ACG Україна Андрій Музиченко зазначав, що прайс-кеп у 15 000 грн/МВт·год наразі не відповідає економіці розподіленої газової генерації, оскільки ціни на паливо зростають ще до початку зими. Він запропонував підвищити цінове обмеження на 25-30%.

Раніше ми писали про те, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Електроенергія Энергетическая компания Украины
Новини
Трамп надав вказівки Віткоффу і Кушнеру перед зустріччю з українською делегацією, - ЗМІ
Трамп надав вказівки Віткоффу і Кушнеру перед зустріччю з українською делегацією, - ЗМІ
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках