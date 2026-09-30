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Энергетики призывают повысить прайс-кепы перед зимой: какую цену предлагает ФРУТЭК

17:18 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
Энергетики призывают повысить прайс-кепы перед зимой: какую цену предлагает ФРУТЭК Прайс-кепы на электроэнергию могут повысить (фото: GettyImages)
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Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала НКРЭКУ установить максимальные предельные цены на организованных сегментах рынка электроэнергии на уровне 18 000 грн/МВт·ч и зафиксировать их на период осенне-зимнего сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРУТЭК в НКРЭКУ, которое есть в распоряжении редакции.

В Федерации отмечают, что Украина входит в очередной сложный отопительный сезон после масштабных атак на энергетическую инфраструктуру.

По приведенным в обращении данным Министерства энергетики, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики, а особенно значительные повреждения получила тепловая генерация.

"Поэтому очень важно, чтобы на начало и в течение всего отопительного сезона энергогенерирующие компании имели достаточный ресурс для оперативной закупки оборудования и материалов, проведения аварийно-восстановительных работ, формирования необходимых запасов и быстрого возврата поврежденных мощностей в систему", - говорится в обращении Федерации.

В документе подчеркивается, что тепловая генерация остается критически важной для прохождения пиковых нагрузок и балансировки энергосистемы.

В случае новых атак зимой скорость аварийных ремонтов будет непосредственно влиять на объем доступной генерации и возможные ограничения для потребителей.

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"В этом контексте уровень прайс-кепов должен соответствовать реальным условиям работы генерации во время военного положения и не создавать дополнительных ограничений для привлечения доступных мощностей в часы наибольшей потребности энергосистемы", - подчеркнули в Федерации.

Как известно, НКРЭКУ 24 сентября одобрила проект постановления, которым предлагается установить максимальную предельную цену на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000 грн/МВт·ч, а на балансирующем рынке - 17 000 грн/МВт·ч.

В то же время, мы также писали о том, что первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль заявил, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут оставаться неизменными.

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