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Провладна коаліція у Раді не прийме відставку Луценко, - Геращенко

Новини » Політика    06.11.2018 - 13:39
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Замголови ВР прокоментувала заяву генпрокурора про відставку

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не прийме відставку генерального прокурора Юрія Луценка, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми, провладна коаліція, не підтримуємо відставку Юрія Луценка. Тут я говорю позицію моїх колег по коаліції, а не тільки мою позицію. Я звертаюсь до голови парламенту, і ми подивимось, що коаліція не дає на це голоси", - сказала Геращенко.

Замголови ВР наголосила, що ГПУ має завершити розслідування інших резонансних справ.

"У той же час ми очікуємо, і від Юрія Луценка, і від наших інших колег закінчення резонансних справ. У тому числі справи, яка розслідується по Януковичу", - додала вона.

Нагадаємо, в ході виступу в парламенті Луценко заявив, що подасть заяву про відставку. Генпрокурор заявив, що Рада повинна розглянути його заяву про відставку на цьому тижні.

"Я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України. І ви в парламенті повинні розглянути це питання. Прошу це зробити на цьому тижні. Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк у лікарні, робилося і буде робитися", - заявив він.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко на зустрічі з молоддю заявив, що злочин проти Гандзюк вже в значній мірі розкрито.

Напад на Катерину Гандзюк сталося 31 липня 2018 року - невідомий плеснув у жінку кислотою біля її будинку. Після нападу Гандюк госпіталізували, пізніше її перевезли в лікарню у Києві. За фактом нападу спочатку відкрили справу за статтею про хуліганство, пізніше - замах на життя, після смерті Гандзюк справа розслідується за статтею "закінчене вбивство".

Громадська активістка померла в лікарні 4 листопада.

Справу по вбивству Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року, - Луценко Луценко: я сьогодні подаю заяву про відставку
Новини України Ірина ГеращенкоЮрій Луценкоотставка
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