Правозахисники вимагають публічного звіту по справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

У заяві правозахисники вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Авакова

Правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк. Також вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву, яку підписали 73 громадські організації.

У заяві йдеться, що напад на Гандзюк спочатку був кваліфікований як хуліганство і лише після тиску громадськості його перекваліфікували на "тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування". Потім кваліфікацію змінили ще раз і визначили як "замах на вбивство".

"І тільки через два місяці, 25 вересня 2018 року, за клопотанням адвоката Євгенії Закревської головне управління Нацполіції в Херсонській області додало ознаку замовлення на кваліфікацію злочину (п. 11 год 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Але в підозрі у виконавців ознака "замовлення" досі не фігурує", - йдеться в заяві.

Також в заяві активістів говорится про те, що саме "корупція, безкарність і відсутність ефективної реформи поліції і прокуратури є причинами масових переслідувань та нападів на громадських активістів".

"Ми обурені станом розслідування нападів і вбивств громадських активістів і вимагаємо відправити у відставку керівництво херсонської міліції, яке з самого початку саботувало розслідування нападу на Катерину Гандзюк, а також вимагаємо відставки генерального прокурора України Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які саботували реформу правоохоронних органів в Україні", - йдеться в заяві

"Поки нападники, організатори і замовники більше сотні нападів на цивільних активістів, які мали місце за останні кілька років, не будуть покарані, ні один активіст не може почувати себе в безпеці", - йдеться в заяві.

Відзначимо, раніше в Європейській комісії заявили, що чекають від України ретельного розслідування справи про напад на Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року стався напад на Катерину Гандзюк. Чоловік чекав її біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк госпіталізували, а вже 1 серпня її перевезли у Київський опіковий центр. 4 листопада 2018 року в поліції повідомили, що Гандзюк померла в лікарні.