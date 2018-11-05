Єврокомісія закликала Україну подвоїти сили у розслідуванні справи Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

У Єврокомісії чекають, що Україна вживе заходів, які зменшать кількість нападів на громадських активістів

У Европейській комісії заявили, що чекають від України ретельного розслідування справи херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк, яка 4 листопада померла у лікарні. Про це повідомив представник Єврокомісії під час щоденного брифінгу, передає РБК-Україна із посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Ми чекаємо, що українська влада подвоїть зусилля для швидкого та ретельного розслідування цієї справи, а також притягне винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Скріншот (twitter.com/RikardJozwiak)

Також під час брифінгу наголосили, що Україна має вжити необхідні дії для зменшення випадків нападів на громадських активістів та журналістів, які ведуть розслідування.

Нагадаємо, у неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть Катерини Гандзюк. Пізніше поліція підтвердила факт її смерті.

Крім того, правоохоронці перекваліфікували напад на радника мера Херсона Катерини Гандзюк на статтю "Завершене вбивство" Кримінального кодексу України. Відповідальним за напад загрожує від 15 років позбавлення волі або довічне'висновок.

Як повідомляло РБК-Україна, напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року. Чоловік чекав її біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк госпіталізували, а вже 1 серпня її перевезли у Київський опіковий центр.

Гандзюк отримала опіки 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, грудна клітка. Також активістка отримала опік лівого ока.

Поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з них зізналися в скоєнні злочину.