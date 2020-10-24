Кількість затриманих на "жіночому" марші в Мінську зросла

Фото: "жіночий" марш в Мінську (tut.by)

На акціях протесту в Білорусі було затримано 17 осіб. Раніше повідомлялося про 9 затриманих у Мінську.

Про це свідчать дані правозахисного центру "Вясна".

Більшість затримань відбулося у Мінську - 16 осіб, одне - у місті Жлобин. Сім осіб згодом відпустили.

За даними "Вясни", серед затриманих і відпущених були громадянин і громадянка РФ, вони були частиною знімальної групи британського телеканалу Sky News.

Раніше РБК-Україна писало, що 24 жовтня в Мінську почався "жіночий" марш. У центр білоруської столиці почали стягувати автозаки.

До цього лідер білоруської опозиції Світлана Тихановская оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Він до 25 жовтня має виконати низку вимог опозиції, серед яких подати у відставку.

Також повідомлялося, що у Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка, який був запланований на 25 жовтня.

У той же час посольство США в Білорусі закликало американців запастися триденним запасом води, продуктів, ліків і готівки, а також уникати місць масових акцій.