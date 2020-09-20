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Протести у Бресті: силовики стріляли з карабіну

Брест, Неділя 20 вересня 2020 18:11
Протести у Бресті: силовики стріляли з карабіну
Фото: силовик стріляє з карабіну у Бресті (скрін відео)
Автор: Дмитро Левицький

У білоруському Бресті під час жорстких затримань учасників акції протесту силовики застосували зброю. ОМОНівці стріляли з карабіну, щоб розігнати протестувальників.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Білорусі.

Як розповіли у білоруському МВС, міліція зробила попереджувальний постріл з карабіну, щоб нібито попередити напад мітингувальників на силовиків.

У відомстві також уточнили, що стріляли у повітря світлошумовим патроном.

За даними правозахисної організації "Весна", у Бресті силовики затримали щонайменше двох учасників акції протесту.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходять акції протесту проти чинного президента країни Олександра Лукашенка. У Мінську сьогодні мітингувальники зібралися на багатотисячний марш.

Як писало РБК-Україна, у Бресті силовики застосували проти мітингувальників перцевий спрей, а потім почалися затримання.

Також затримання проводилися й у Мінську, поблизу станції метро "Нєміга".

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