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У Мінську почалися затримання на мітингах

Мінськ , Неділя 20 вересня 2020 15:33
У Мінську почалися затримання на мітингах
Фото: силовики Білорусі people.onliner.by)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 20 вересня, міліція Білорусі почала затримувати демонстрантів, які вийшли на вулиці у Мінську. В містах країни проходить акція "Марш справедливості".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ГУВС Мінська, яке підтвердило затримання людей.

На відео, опублікованих Tut.by, видно, як міліція веде мікроавтобуси кількох людей в районі ТЦ Galleria Minsk і в районі Неміга.

У цьому районі зібралися кілька сотень людей, які близько 10 хвилин постояли на одному місці, після чого рушили в бік ТЦ. До них під'їхали автозаки, люди почали розбігатися. Деякі встигли сховатися в магазинах.

Оператор мобільного зв'язку "А1 Білорусь" у своєму Twitter повідомив, що сьогодні в Мінську можуть спостерігатися перебої у зв'язку через вимогу державних органів про зниження пропускної здатності мобільного інтернету.

Нагадаємо, вже 43-й день поспіль білоруси виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів і звільнення всіх політичних ув'язнених.

Вимоги протестувальників залишаються незмінними: нові вибори, покарання причетних до вбивств і тортур учасників протестів, а також звільнення політичних в'язнів.

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