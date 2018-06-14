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Правовий комітет заявив про відповідність норми про апеляцію висновкам Венеціанської комісії

НовиниПолітика    14.06.2018 - 05:55
Ілюстративне фото: Венеціанська комісія (coe.int)
Ілюстративне фото: Венеціанська комісія (coe.int)

У комітеті Ради прокоментували норму про апеляцію

Комітет Верховної ради з правової політики і правосуддя повідомив, що норма про апеляцію відповідає висновкам експертів Венеціанської комісії. Про це йдеться в заяві відомства.

Правовий комітет "категорично спростовує звинувачення громадських організацій щодо "не зачитування головою комітету поправок щодо апеляційного розгляду справ НАБУ в судах загальної юрисдикції, а не у Вищому антикорупційному суді, а поява такої правки за годину до голосування", - заявили в комітеті.

"Під час підготовки законопроекту до другого читання, комітет погодився з рекомендаціями експертів Венеціанської комісії, які у своєму висновку (пункт 35) звертали увагу на доцільність того, щоб справи, які знаходяться на розгляді на момент початку роботи Вищого антикорупційного суду продовжували розглядати суди, де вони на той момент слухаються", - йдеться в заяві

Наголошується, що не дотримання цих умов призвело б до "перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду, враховуючи значну кількість справ, які розглядаються в судах першої та апеляційної інстанцій до моменту створення Вищого антикорупційного суду".

У відомстві зазначили, що "апеляційна палата Вищого антикорупційного суду буде судом апеляційної інстанції тільки щодо судових рішень Вищого антикорупційного суду".

Нагадаємо, конкурс до антикорупційного суду почнеться в найближчі тижні.

 

 

Верховний суд розпочне роботу у повному складі лише у 2019 році, - голова ВСУ Конкурс до антикорупційного суду може скласти 10 кандидатів на місце, - ВККСУ
Теги публікації: Венецианская комиссия, НАБУ, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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