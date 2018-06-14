Правовой комитет заявил о соответствии нормы об апелляции заключениям Венецианской комиссии

В комитете Рады прокомментировали норму об апелляции

Комитет Верховной рады по правовой политике и правосудию сообщил, что норма об апелляции соответствует заключениям экспертов Венецианской комиссии. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Правовой комитет "категорически опровергают обвинения общественных организаций касательно "не зачитывания председателем комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в Высшем антикоррупционном суде, а появление такой правки за час до голосования", - заявили в комитете.

"Во время подготовки законопроекта ко второму чтению, комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, которые в своем заключении (пункт 35) обращали внимание на целесообразность того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы Высшего антикоррупционного суда продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются", - говорится в заявлении.

Отмечается, что не соблюдение этих условий привело бы к "перегрузке судей Высшего антикоррупционного суда, учитывая значительное количество дел, которые рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций до момента создания Высшего антикоррупционного суда".

В ведомстве отметили, что "апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда".

Напомним, конкурс в антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели.



