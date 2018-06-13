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Конкурс в антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели

НовостиПолитика    13.06.2018 - 13:24
Фото: Сергей Козьяков (vkksu.gov.ua)
Фото: Сергей Козьяков (vkksu.gov.ua)

Согласно закону, будет два этапа

Конкурс на должности судей в Высший антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

"Конкурс для судей в антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели, не месяцы. Я думаю, что начнется летом. Сначала мы должны объявить конкурс, мы должны подготовиться к его этапам. Согласно закону, будет два этапа. Это экзамен, там тест и выполнение практического задания. После этого - собеседование, по результатам исследования судейского досье кандидата. Также будет проведено психологическое тестирование. К этому еще нужно разработать тесты", - заявил Козьяков.

Он подчеркнул, что Совет международных экспертов должен быть сформирован до начала этапа проведения собеседований с кандидатами на должности судей.

"Это достаточно большая организационная работа. Я не говорю, что ее трудно выполнить", - заявил Козьяков.

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступит в силу в четверг, 14 июня 2018 года.

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Теги публикации: НАБУ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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