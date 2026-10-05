Правонарушение фиксирует дрон: как водителей в Польше наказывают за мигание фарами

Где и как именно фиксировали правонарушения полицейские

Мысленицы - город в южной части Польши, расположенный в долине реки Раба (примерно в 35 км к югу от Кракова).

Он является административным центром Мысленицкого повета в Малопольском воеводстве.

Недавно в пресс-службе местных правоохранителей напомнили всем водителям, что мигание фарами с целью предупредить о полиции - это правонарушение.

Для того чтобы выявить на дорогах граждан, которые прибегают к таким действиям, 30 сентября 2026 года сотрудники дорожной полиции города провели специальные операции с использованием дрона - для наблюдения.

Уточняется, что такие операции организовали в двух муниципалитетах:

Мысленицы (Myślenice);

Токарня (Tokarnia).

"Мигание фарами, чтобы предупредить о полиции? Это правонарушение", - подчеркнули правоохранители и поделились соответствующими кадрами (по результатам операций).

Какое наказание грозит водителям за мигание фарами

В полиции Мысленицы рассказали, что в рамках проведенных операций проверили 71 транспортное средство.

В общей сложности правоохранители зафиксировали 76 правонарушений.

"Целых 47 водителей предупреждали других о контроле, используя свет фар", - констатировали в пресс-службе.

Жителям и гостям Польши напомнили также, что наказанием за такое правонарушение является:

штраф в размере 200 злотых (по состоянию на 5 октября 2026 года это - около 2 300 гривен);

(по состоянию на 5 октября 2026 года это - около 2 300 гривен); 4 штрафных балла.

Публикация польских правоохранителей (скриншот: facebook.com/PolicjaMyslenice)

"Помните! Вы никогда не знаете, кого предупреждаете", - отметили в полиции.

Правоохранители объяснили, что это может быть "водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", или же даже "кто-то, кого разыскивают за другое преступление".