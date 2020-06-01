Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

Фото: затримання мінера (Віталій Носач/РБК-Україна)

Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підривом моста Метро в столиці. На даний момент деталі затримання уточнюються.

Про це повідомив прес-секретар Управління патрульної поліції у Києві Роман Мартинюк.

Мінувальника затримано. Деталі уточнюються. Перфоменс завершено. Всім дякуємо Відео: Макс Назаров https://kyivoperativ.info/other/vdalosya-distati-foto-minuvalnika/ Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 1 червня 2020 р.

Додамо також, представник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій по Києву Світлана Водолага в коментарі РБК-Україна також підтвердила затримання.

"За інформацією правоохоронців дійсно затримали одну невідому особу", - сказала вона.

Пізніше затримання підтвердила і прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"О 15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали. Сьогодні, близько 14-ї години, на службу 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро... Інформація уточнюється та оновлюється", - вказано у повідомленні.

Так, у Києві провели спецоперацію на мосту Метро. На місці працювали рятувальники і представники поліції діалогу. Так, останні повинні були спілкуватися з чоловіком, який стоїть на мосту.

Підкреслимо, сьогодні повідомили про замінування мосту Метро в Києві. У зв'язку з цим закрили чотири станції метрополітену - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережну" і "Арсенальну". Відзначимо, схожа історія сталася у вересні 2019 року.

Нагадаємо, у вересні 2019 року уродженець Криму і колишній військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух по мосту Метро і погрожував його підірвати.

Як писало РБК-Україна, інформація про замінування мосту Метро надійшла близько 14:00: рух було перекрито в обох напрямках, а на місце викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків і інші служби.

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Автор: Юлия Струк