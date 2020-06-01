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Міст Метро в Києві перекрили через загрозу вибуху

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 14:23
Міст Метро в Києві перекрили через загрозу вибуху
Фото: міст Метро в Києві (РБК-Україна)

Поліція перевіряє інформацію про можливу загрозу вибуху

У Києві поліція перекрила міст Метро і направляє водіїв в об'їзд. Перевіряється інформація про можливу загрозу вибуху.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив прес-секретар Управління патрульної поліції в місті Роман Мартинюк.

За його словами, поліція перекрила міст Метро, на місце виїхала оперативна група. Крім того, в прес-службі управління Національної поліції Києва РБК-Україна повідомили, що перевіряється інформація про чоловіка, який стоїть на мосту.

Міст Метро погрожують підірвати

У Києві на мосту Метро стоїть чоловік, який погрожує підірвати його. На місце виїхала оперативна група. Цей міст погрожують підірвати не вперше — подібна ситуація сталася у вересні 2019, тоді озброєний чоловік заблокував рух та здійснив декілька попереджувальних пострілів

Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 1 червня 2020 р.

З‘явилися перші відео з «повторно замінованого» мосту Метро у Києві https://kyivoperativ.info/other/dezhavyu-chergovij-pidrivach-mostu/

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 1 червня 2020 р.

Відзначимо, як пише Telegram-канал "Киев Сейчас", на мосту стоїть чоловік з пакетом, від якого нібито йде провід до пульта в його руці.

Як зазначає Facebook-паблік dtp.kiev.ua, через ситуацію на мосту Метро ввели операцію "Грім".

За останніми даними поліції Києва, інформація про замінування мосту Метро надійшла близько 14:00. Патрульні перекрили рух в обох напрямках, на місце викликано слідчо-оперативну групу, вибухотехніки та інші служби.

Міст Метро в Києві перекрили через загрозу вибуху

Фото: поліція на мосту Метро (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, схожий інцидент стався у вересні 2019 року, коли уродженець Криму і колишній військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух по мосту Метро і погрожував його підірвати.

Його затримали в ході поліцейської спецоперації, чоловіка на початку 2020 року помістили в психіатричну лікарню.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиївметроВибух
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