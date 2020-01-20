Київський суд помістив "мінера" мосту Метро до психлікарні

Фото: Олексій Белько (facebook.com/graty.me)

Зазначене рішення суд прийняв на засіданні 20 січня

Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" мосту Метро з утримання під вартою на госпіталізацію у психіатричну лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської прокуратури.

Зазначене рішення суд прийняв на засіданні 20 січня 2020 року.

"Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального злочину по своєму психічному станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновком лікарів, в даний час психічний стан останнього не змінився, у зв'язку з чим він вимагає застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації в установу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпровський районний суд прийняв рішення про продовження арешту Белько. Він повинен був перебувати під вартою до 12 січня 2020 року з можливістю вийти під заставу в розмірі 288 тисяч гривень.

Як відомо, 18 вересня Белько заблокував рух на мосту Метро в столиці та погрожував підірвати його. Через це у Києві було введено спеціальний оперативний план. У ході спецоперації Белько був затриманий, поліція не виявила вибухонебезпечних предметів.