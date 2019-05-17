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Суд обрав запобіжний захід екс-командувачу Нацгвардії Аллерову

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 12:28
Суд обрав запобіжний захід екс-командувачу Нацгвардії Аллерову
Фото: Юрій Аллеров (УНІАН)

Суддя на час слідства вирішив взяти під варту Аллерова

Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову запобіжний захід. Про це повідомляє РБК-Україна.

Прокурор просив підозрюваному утримання під вартою з правом застави 75 млн гривень. Адвокати просили відсутність запобіжного заходу або заставу у 600 тис. гривень.

Суддя прийняв рішення-на час слідства взяти під варту Аллерова. Суд частково задовольнив клопотання слідства і прокуратури.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів - до 12 липня 2019 року. Розмір застави визначити в межах 4 млн 802 тис. 500 гривень, який може бути внесено як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою", - говориться в рішенні суду.

В разі внесення застави, Аллеров підлягає звільненню з-під варти і на нього покладаються наступні обовязки сроком на два місяці: прибувати до детектива, прокурора, слідчого за вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований/перебуває без дозволу детектива чи суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі, свідками; здати паспорти для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 7 травня чинний президент Петро Порошенко звільнив Аллерова. Сам офіцер заявив, що рішення про звільнення було його ініціативою. Його підозрюють у тому, що він у змові з забудовником обміняв квартири для нацгвардейцев в центрі Києва на житло в районі станції метро "Бориспільська". Збиток був оцінений в 81,6 млн гривень.

15 травня Національне антикорупційного бюро України повідомило колишньому командувачу Національної гвардії Аллерову про підозру у розкраданні понад 81 млн гривень. Детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії Аллерову, а також гендиректору "Укрбуду" і оцінювачу, затриманих напередодні. Пізніше стало відомо, що гендиректора "Укрбуду" відпустили з-під варти.

Аллеров був призначений командувачем Нацгвардії України у грудні 2015 року.

Херсонський міськсуд 27 травня почне розглядати справу про вбивство Гандзюк Аллерову вручили підозру у розкраданні майна Нацгвардії
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